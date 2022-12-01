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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признает, что из-за западной военной помощи Киеву гибнет все больше людей. Однако он настолько зациклен на “победе над РФ”, что не особо беспокоится из-за гибели украинцев, пишет китайское издание China Daily.

Авторы публикации, перевод которой представил портал SM-News, напоминают, что Столтенберг называет единственным путем к миру поставки западных вооружений Киеву. На деле же это приведет к полному разрушению Украины и гибели еще многих тысяч граждан этой страны.

Все эти жертвы, а также опустошенная Украина с напрочь разваленной экономикой, без промышленности и без элементарных благ цивилизации будет на совести Столтенберга и ему подобным “ястребам”, которые пытаются добиваться мира силой оружия, уверены китайские эксперты.

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