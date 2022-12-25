Российские ВС наращивают силы на Краснолиманском направлении и проводят артподготовку, намереваясь открыть новый фронт. Об этом заявил пресс-секретарь командования Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, по позициям украинских войск наносятся беспрерывные удары, что указывает на возможное наступление. ВС РФ намерены атаковать не только в Артемовске и Авдеевке, но еще и в Красном Лимане, который были вынуждены оставить в сентябре.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия и авиация успешно действуют к северо-востоку от города. Они уничтожили более 150 боевиков буквально за несколько последних дней, а также разгромили полевой склад с боеприпасами и узел связи.