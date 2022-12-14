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В декабре на Украину поступит новая партия модернизированных танков. Обновление тяжёлой техники, купленной у одной из стран Африки на деньги США и Нидерландов, проведут на предприятии в Чехии. Об этом пишет “Военное обозрение”.

Речь идёт о 30 танках Т-72 в дополнение к купленным ранее 90. Модернизация предполагает, что каждую единицу техники полностью разберут и изменят в ней практические всё. В результате такой глубокой модернизации получается по сути новый танк, оснащённый современными приборами, средствами связи и динамической бронёй.

Власти Украины неоднократно просили у своих западных союзников предоставить им современные американские или немецкие танки. Однако пока на вооружение украинской армии поступают лишь модернизированные танки советского образца, которые до этого находились в арсеналах европейских стран.

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