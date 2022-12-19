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Командиры украинской армии собирали с подчинённых деньги и ликвидировали тех, кто был чем-то недоволен. Об этом РИА “Новости” рассказал бывший военный ВСУ Игорь Бровко. Информагентство приводит с ним видеозапись.

По словам Бровко, в 2016 году он ушёл служить по контракту в украинскую армию. Там принимал участие в карательной операции киевского режима против жителей Донбасса. Во время службы часть жалования Бровко, как и другие солдаты, отдавали начальству. Деньги якобы шли на ремонт и покупку военной техники.

При этом бывший военный рассказал, что обещанные подъёмные ему так и не были выплачен. А вопросы к начальству по этому поводу закончились тем, что ему порекомендовали не задавать их под страхом смерти.

Бровко добавил, что некоторые солдаты в его подразделении, которые задавали неудобные вопросы по поводу жалования, вскоре погибали. Бывший военнослужащий рассказал про “пацана, который подорвался на растяжке” и об ещё об одном сослуживце, в окоп которому “прилетела граната”. Оба случая, считает Бровко, были подстроены так, чтобы всё выглядело натурально и не вызывало подозрений.

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