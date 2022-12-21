ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своих социальных сетях телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фото своего образа с красной дорожки на премии Fashion TV. Для выхода в свет Бузова остановилась на необычном наряде, который произвел фурор на премии Fashion TV.

Артистка выбрала для посещения мероприятия экстравагантный наряд, который имеет очень пикантные вырезы. Ольга Бузова надела кожаное черное платье облегающего кроя, главный акцент которого был сделан на груди. Особый эффект создали вырезы, обнажающие нижнюю часть груди артистки. Свой аутфит Бузова дополнила украшением популярного бренда Moschino.

В этом наряде Ольга Бузова решила повторить танец главной героини из нашумевшего сериала «Уэнсдэй». Движения актрисы сериала Дженны Ортеги стали настолько вирусными, что их стараются повторить во всем мире. Причем не только поклонники сериала, но и многие медийные личности. Теперь в их число вошла и Ольга Бузова.

Вам может понравиться

Foreign Affairs: ВС РФ перейдут в наступление на Украине, сделав выводы из ошибок

Личность генерала Сергея Суровикина для выполнения задач специальной военной операции России на Украине имеет важное значение. Возможное будущее наступление российская армия под командованием “генерала Армагеддона” проведёт с учётом допущенных ранее

В США обвиняют Запад во лжи о победе Украины над Россией и в разрушении украинской нации

Президент США Джо Байден и его окружение беспрестанно твердят о скорой “победе Украины” над Россией. Но факты говорят совсем об обратном. Киев несет колоссальные потери и находится в ужасающем положении,

Опубликовано видео перехвата истребителями Су-27П ВКС РФ американского F-35 над Балтийским морем

Портал “Военное обозрение” опубликовал видеозапись перехвата американского самолета F-35 истребителями Су-27П ВКС РФ. Военные корреспонденты пояснили, что дело было в прошлом году над акваторией Балтийского моря. Группа американских истребителей слишком