В своих социальных сетях телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фото своего образа с красной дорожки на премии Fashion TV. Для выхода в свет Бузова остановилась на необычном наряде, который произвел фурор на премии Fashion TV.

Артистка выбрала для посещения мероприятия экстравагантный наряд, который имеет очень пикантные вырезы. Ольга Бузова надела кожаное черное платье облегающего кроя, главный акцент которого был сделан на груди. Особый эффект создали вырезы, обнажающие нижнюю часть груди артистки. Свой аутфит Бузова дополнила украшением популярного бренда Moschino.

В этом наряде Ольга Бузова решила повторить танец главной героини из нашумевшего сериала «Уэнсдэй». Движения актрисы сериала Дженны Ортеги стали настолько вирусными, что их стараются повторить во всем мире. Причем не только поклонники сериала, но и многие медийные личности. Теперь в их число вошла и Ольга Бузова.