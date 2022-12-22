Возможности российских Воздушно-космических сил обеспечивают им полное превосходство над противником в воздухе. Украинские истребители в подавляющем большинстве случае не в состоянии противостоять боевым самолетам Су-35СМ и Су-30С, так как последние имеют продвинутые технические характеристики, сообщило издание Business Insider.

Авторы публикации ссылаются на Королевский институт оборонных исследований, который пристально наблюдает за событиями в ходе специальной военной операции и дает оценку эффективности различных родов войск.

Российские самолеты, оснащенные радиолокационными станциями Н035 «Ирбис-Э» и Н011М «Барс» оперативно выявляют даже те истребители Воздушных сил Украины, которые пытаются избежать обнаружения, летая на малых высотах. После этого задействуются ракеты Р-77-1 либо другие боезаряды класса “воздух-воздух”, позволяющие ликвидировать цели противника с больших дистанций, не оставляя им возможности для ответной атаки.

Украинские самолеты имеют в своем распоряжении только устаревшие ракеты Р-27, а также полуактивные радары. Последние нужно постоянно использовать для сопровождения боезаряда, чтобы он не потерял намеченную цель. Тем самым истребители выдают себя и попадают в поле зрения российских РЛС.