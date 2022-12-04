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ВСУ предпринимают попытки наступления на всех участках фронта, однако все они пресекаются союзными силами. Именно это произошло под Авдеевкой, где очередная вылазка украинских нацистов с треском провалилась, передает портал Pravda.ru.

Для прорыва обороны в районе населенного пункта Водяное выдвинулась бронегруппа украинской армии. Однако практически сразу она нарвалась на штурмовой батальон ДНР “Спарта”, бойцы которого сумели разгадать планы врага.

Они рассказывают, что ВСУ пытались прорваться к их позициям, используя танки и боевые машины пехоты. Но броня их не спасла, батальон моментально вступил в бой и при поддержке артиллерийских орудий нанес противнику огневое поражение. Отправив его при этом на исходные позиции. В результате боя две БМП были уничтожены. Украинская группа понесла потери, но подробной информации о них пока нет.

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