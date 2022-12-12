Отношения между Москвой и Лондоном сейчас находятся на “очень низком уровне”. Такую оценку в интервью газете “Известия” дал посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат напомнил, что отношения между Россией и Великобританией начали быстро ухудшаться с 2018 года из-за “дела Скрипалей”. В 2022 году ситуация усугубилась из-за начавшейся специальной военной операции на Украине. С 24 февраля Лондон свернул практически все отношения, оставив только дипломатические, отметил Келин. Посол также рассказал, что со времён коронации Карла III никаких контактов между ним и российским посольством не было – членам королевской семьи власти Великобритании рекомендовали воздержаться от общения с официальными лицами из России.

Келин допустил, что отсутствие нормальных взаимоотношений невыгодно ни России, ни Великобритании. Однако пока непонятно, когда отношения наладятся, добавил дипломат. Всё будет зависеть в том числе от продолжительности специальной военной операции на Украине и от того, чем она завершится.

С началом СВО Великобритания одной из первых ввела экономические санкции против России и крупных российских бизнесменов, заморозив у себя их счета. Помимо этого, Лондон поставляет Киеву вооружение, а также участвует в подготовке военнослужащих ВСУ, в том числе и на собственной территории. На стороне украинских войск в боевых действиях участвуют и наёмники из Великобритании.