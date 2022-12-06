“Мы думали, что русская армия нас всех перебьёт”. Так британский наёмник Джозеф Макдональд отозвался о своём опыте нахождения под ракетным ударом ВС РФ. Об этом “солдат удачи” рассказал в эфире ютуб-канала Lindybeige, сообщает ИноСМИ.

Макдональд поведал, что прибыв на Украину столкнулся с “довольно скучным” процессом выдачи снаряжения и “корявым инструктажём”. Однако спустя пару дней всё изменилось. Военную базу атаковали российские ракеты. По словам наёмника, он не сразу догадался, что сирена воздушной тревоги не учебная и лично видел, как одна из ракет поразила здание на базе. “Ракета могла попасть в нашу казарму, и легион развалился бы уже на третий день”, – рассказал Макдональд.

Британец также отметил, что в результате обстрела с российской стороны получил травмы, в том числе и из-за возникшей паники на базе. В какой-то момент Макдональду даже показалось, что находившиеся рядом с ним люди уже смирились с тем, что российская армия ликвидирует их всех и сразу. “Но можно сказать, нам очень повезло” – заключил Макдональд.

Ранее сообщалось, что в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие несколько тысяч иностранных наёмников из десятков стран. В основном, в рядах украинской армии служат “солдаты удачи” из Польши, Великобритании, США, Израиля и других государств. По мнению ряда экспертов, из-за того, что боевые действия на Украине далеки от завершения, боевой дух иностранных “легионеров” за последнее время значительно упал. Кроме того, часть из них жалуется, что за участие в конфликте украинские власти стали платить им меньше, чем раньше.