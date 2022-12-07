YouTube-шоу Lindybeige посетил наемник ВСУ из Великобритании Джозеф Макдональд, который рассказал о страхах перед российской армией и проблемах в украинских ВС.

Он пояснил, что Запад вроде бы регулярно отчитывается об отправке Киеву оружия, но на самом деле его очень мало. Это означает, что вооружение просто воруют. Также в рядах ВСУ процветает коррупция, а вот подготовка и управление войсками поставлены чрезвычайно плохо.

Российские ВС, по словам наемника, ведут боевые действия очень плотно, что делает бесполезным сопротивление. Кроме того, они активно задействуют артиллерийские системы, которые могут наносить удары по позициям ВСУ практически круглые сутки.

Макдональд предупредил сограждан, которые намереваются отправиться на Украину, что на “легкую прогулку” рассчитывать не стоит. Он посоветовал подумать много раз, прежде чем принять такое решение.