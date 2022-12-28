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Стендап-комик из Британии доказал, что россияне имеют больше свободы слова, чем англичане. Об этом он рассказал в эфире британского шоу на ТВ.

Юморист использовал всего две цифры. В России в прошлом 2021 году за провокационные сообщения в социальных сетях было задержано 400 человек. В Англии за этот же период задержали 3300 нарушителей.

Стендапер рассказал, как в Британии проходил суд над жительницей Ливерпуля. Девушка в социальной сети выложила текст любимой песни своего умершего приятеля.

В содержании песни было запрещенное слово, а именно «негр». В качестве наказания девушке присудили 500 часов обязательных работ, а также ей было запрещено выходить из дома в ночной период суток, с 20 часов вечера и до 8 часов утра.

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