Британец Энтони Гарнетт стал известен в Интернете из-за того, что закрутил роман с беженкой из Украины прямо в своем доме, в рамках государственной программы приема беженцев. Сообщается, что молодые люди расстались, и украинка Софья Каркадым вернулась на Украину.

22-летнюю беженку семья Гарнетта приютила у себя в доме. Однако девушка соблазнила хозяина дома. В результате этого Энтони Гарнетт бросил свою жену с двумя детьми. Софья и Энтони стали жить вместе, но затем расстались. Гарнетт обвинял украинку в чрезмерном употреблении алкоголя и вмешательстве в воспитание его детей. Отмечается, что в октябре Софья вернулась на Украину.

Но история этим не закончилась. Молодые люди снова начали общаться по видеосвязи. А на прошлой неделе Энтони решился приехать за Софьей на Украину. После знакомства с семьей девушки, которая проживает во Львовской области, пара решила вернуться в Йоркшир. Софья планирует поступить в университет, а в планы Энтони входит поиск нового жилья и работы. Молодые люди уверены, что у них все получится.