ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британец Энтони Гарнетт стал известен в Интернете из-за того, что закрутил роман с беженкой из Украины прямо в своем доме, в рамках государственной программы приема беженцев. Сообщается, что молодые люди расстались, и украинка Софья Каркадым вернулась на Украину.

22-летнюю беженку семья Гарнетта приютила у себя в доме. Однако девушка соблазнила хозяина дома. В результате этого Энтони Гарнетт бросил свою жену с двумя детьми. Софья и Энтони стали жить вместе, но затем расстались. Гарнетт обвинял украинку в чрезмерном употреблении алкоголя и вмешательстве в воспитание его детей. Отмечается, что в октябре Софья вернулась на Украину.

Но история этим не закончилась. Молодые люди снова начали общаться по видеосвязи. А на прошлой неделе Энтони решился приехать за Софьей на Украину. После знакомства с семьей девушки, которая проживает во Львовской области, пара решила вернуться в Йоркшир. Софья планирует поступить в университет, а в планы Энтони входит поиск нового жилья и работы. Молодые люди уверены, что у них все получится.

Вам может понравиться

Кудрявцева и Пригожин подрались на съемках нового выпуска шоу «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин совместно работают над проектом «Звезды сошлись». Продюсером Иосифом Пригожиным было размещено в социальных сетях видео подготовки первого выпуска шоу, ведущими которого стали Лера Кудрявцева и

Минобороны: ВС РФ уничтожили колонну резерва ВСУ в ЛНР

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России, вооруженные силы РФ нанесли удар по колонне с резервом украинской армии, которые перебрасывались в Луганскую Народную Республику. Сообщается, что российская армия

Россиянка, отдыхая в 5-зведочном турецком отеле, заболела ротавирусом

Как сообщает портал TourDom, во время отдыха в 5-зведочном отеле в Турции одна из российских туристок оставила негативный отзыв турагентсву за испорченный отпуск. Сообщается, что туристка из России сравнила турецкий