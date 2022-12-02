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Группировка ВС РФ “Отважные” задалась целью заблокировать снабжение украинской армии боеприпасами. Для ее реализации военнослужащие используют беспилотные аппараты “Орлан-10”, которые пристально наблюдают за противником.

Портал “Русская весна” рассказал, что на днях данный план принес успех. Разведывательный дрон обнаружил путь подвоза боеприпасов украинским нацистам, проследил все действия противника и отправил “Отважным” координаты точки выгрузки.

Пункт, в котором концентрировали боезаряды для дальнейшей доставки в подразделения, был вычислен, поэтому артиллерии группировки “О” осталось лишь нанести по нему удар. И оставить боевиков не только без снарядов и патронов, но и без возможности в дальнейшем доставлять их по этому же маршруту.

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