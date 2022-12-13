70 процентов роты было убито или ранено, боевой техники и вооружения, а также техники для эвакуации раненных нет. Об этом и много другом рассказали в видеообращении бойцы 25-й аэромобильной бригады ВСУ. Видео уже разлетелось по Сети и телеграм-каналам – сообщает “МК”.

Военнослужащие, записавшие обращение, участвуют в боевых действиях под Артёмовском (Бахмутом). Бойцы ВСУ жалуются, что их командиры фактически бездействуют и не обеспечивают необходимым вооружением для выполнения боевых задач. Всё это в конечном итоге привело к огромным потерям. А часть раненых солдат погибли, так и не дождавшись эвакуации.

Вызвало недовольство у бойцов, записавших обращение, и бездействие артиллерии. По словам военных, на протяжении месяца они передавали координаты противника своему командованию, но почему-то артиллерийские расчёты ни разу не нанесли по этим координатам удар.