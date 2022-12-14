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На Лиманском направлении бойцы группировки ВС РФ “Отважные” умело пресекают все попытки наступления украинской армии. Для этой цели они используют не только артиллерию и танки, но и БМПТ “Терминатор”, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой БМПТ вступают в бой с противником, прикрывая танки от его ударов. На кадрах, сделанных с разведывательного беспилотника, видно, как боевики ВСУ сперва пытаются продолжать атаку, но не выдерживают натиска и обращаются в хаотичное бегство.

Напомним, что боевые машины поддержки танков “Терминатор” оснащены спаренными пулеметами и пушками, а также гранатометом, что позволяет вести бой с любым противником. Для ВСУ эта техника является непонятной и опасной, она вселяет ужас в боевиков и заставляют их бежать при первом же столкновении.

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