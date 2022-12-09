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Россия искажает реальность, благодаря чему находит аудиторию для продвижения своих идей в некоторых частях мира. При этом в той же Африке, к лозунгам о поддержке действий российской армии на Украине стоит относиться скептически. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель – пишут “Известия”.

На заседание комитета Европарламента политик привёл в пример показанных ранее по телевидению молодых людей из столицы Мали Бамако. Те стояли с плакатами: “Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!”. По словам Борреля, такое зрелище его шокировало. Глава дипломатии ЕС отметил, что вряд ли показанные африканцы знают, где географические расположен Донбасс и кто такой Путин.

Впрочем, Борелль также добавил, что и в Евросоюзе нет единого мнения по поводу последних геополитических процессов. Некоторые страны ЕС поддерживают позицию России, сказал еврокомиссар.

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