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Беспилотные аппараты, которые все активнее применяются в ходе специальной военной операции ВС РФ, вдохнули новую жизнь даже в морально устаревшие буксируемые артиллерийские системы. Теперь гаубицы не просто накрывают площади, а бьют значительно летальнее и точнее, чем раньше, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Он пояснил, что одной из главных задач в ходе боевых действий является обнаружение и уничтожение артиллерии противника. То есть, контрбатарейная борьба. Благодаря беспилотникам, российские ВС преуспели в этой области. Украинская артиллерия давно бы потерпела сокрушительное поражение, однако Запад компенсирует ей потерянные системы, присылая новые орудия.

Именно успешная контрбатарейная борьба ВС РФ позволяет уничтожать артиллерийские системы противника. В том числе, и натовского образца. И именно она позволяет рассчитывать на успешное достижение всех целей специальной военной операции.

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