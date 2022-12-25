Наиболее подготовленные пилоты из молодого лётного состава дальней авиации уже получили боевой опыт в рамках проведения специальной военной операции. Об этом заявил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете “Красная звезда”. Кобылаш командует дальней авиацией ВКС РФ.

Получение боевого опыта высокопоставленный военный назвал одним из важных результатов для соединений дальней авиации. При этом Кобылаш отметил, что всё это – вершина “огромной, сложной и многоплановой” работы.

Соединения дальней авиации используются в зоне СВО для нанесения точечных ударов по военным объектам украинской армии высокоточным оружием. Ранее в российском Минобороны заявляли, что подготовка в военных учебных заведениях России будет вестись с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.