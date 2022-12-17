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Очередная боевая машина, переданная Украине Североатлантическом альянсе, застряла в раскисшем грунте, рассказал портал “Военное дело”. На кадрах записи, сделанной боевиками ВСУ, можно увидеть, что речь идет о бронетранспортере Bushmaster австралийского производства.

Тяжелая боевая машина провалилась в грязь по самые оси. На записи украинские военные с безнадежным видом ходят вокруг нее, надеясь придумать способ извлечь ее из грунтовой ловушки. Но уже понятно, что с бронетранспортером им придется попрощаться.

Авторы публикации отмечают, что ничего удивительного в ситуации с австралийским бронетранспортером и другими боевыми машинами нет. Военные эксперты неоднократно предупреждали, что техника Североатлантического альянса абсолютно не приспособлена к распутице и вряд ли поможет ВСУ в подобных погодных условиях.

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