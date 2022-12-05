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Боевики ВСУ в Херсоне обстреливают позиции ВС РФ, традиционно прячась за спинами мирных жителей, пишет портал “Военное дело”.

Отмечается, что украинские нацисты на бронеавтомобиле или самоходной артиллерийской установке выезжают на огневую позицию, откуда производят несколько залпов. После этого вступает в действие тактика живого щита – техника боевиков быстро скрывается в жилых кварталах города.

Российские ВС уже знают как противостоять этой сомнительной тактике. Разведка установила местоположение техники противника, после чего артиллерийский удар уничтожил 4 бронемашины. Известно, что 24 боевика ликвидировано, а еще около 30 получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что после выхода ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра город заняли украинские военные, сразу же устроившие зачистку граждан,подозреваемых в “пособничестве России”.

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