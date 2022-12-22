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Если бы Украина успешно противостояла российской армии, то визита президента Владимира Зеленского в США не было бы. Однако он произошёл, и это свидетельствует лишь о неудачах Киева в противостоянии с Москвой. Такое мнение высказал обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс – передаёт РИА “Новости”.

Зеленский прибыл в США 21 декабря. Там он встретился с президентом Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Тогда же в США объявили об очередных пакетах военной и финансовой помощи Украине.

Брендс на такое развитие событий посмотрел скептически. В своей статье он указал, что среди властей США уже назревает “усталость” от финансирования Киева. Особенно в среде представителей Республиканской партии, которая недавно получила большинство в палате представителей Конгресса.

Обозреватель указал, что чем дольше продолжается конфликт между Киевом и Москвой, тем больше помощь Украине в сознании американских политиков будет входить в противоречие с другими задачами, которые нужно решать здесь и сейчас. Помимо этого, военная помощь Украине расстраивает ту часть американского истеблишмента, которая ратует за реализацию иных военных планов Вашингтона, поскольку арсеналы пустеют довольно быстро.

Брендс также отметил, что всё это понимают и киевские власти. И неоднозначное отношение в США к украинскому вопросу вызывает у них беспокойство.

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