ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединённые Штаты Америки могут расширить номенклатуру поставляемого на Украину вооружения. Вероятно, что в распоряжение ВСУ Пентагон передаст боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на “людей, знакомых с ситуацией”, – передаёт РИА “Новости”.

По мнению источников западного информагентства, БМП вполне могут войти в новый пакет военной помощи почти на 2 миллиарда долларов. Его анонсировали в декабре во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, окончательного решения на этот счёт не принято, а кроме того, неясно как скоро после передачи (если таковая произойдёт) будет использоваться новая техника – отмечает Bloomberg.

БМП Bradley выпускается в различных модификациях с 80-х годов прошлого столетия.

Западные страны, в том числе США, усилили поставку вооружений на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе.

Вам может понравиться

Seznam zprávy: На передовой необходимы не только танки, но и беспилотники

Чешский портал Seznam zprávy со ссылкой на военных экспертов США и НАТО рассказал, что спецоперация на Украине позволила всем сторонам конфликта проверить, насколько их доктрины и стратегии отвечают современным реалиям.

RusVesna: Ожесточенные боевые действия под Артемовском не прекращаются, артиллерия работает 24 часа в сутки

Ситуация под Артемовском и в самом городе остается крайне напряженной. Ожесточенные боевые действия не прекращаются ни на минуту, однако российские ВС уже перехватили инициативу и оказались в более выгодном положении,

СП: Ольшанский перечислил пять главных принципов генерала Суровикина

Обозреватель портала «Свободная пресса» Константин Ольшанский, опираясь на аналитическую статью в британском издании Financial Times, назвал 5 главных принципов, которые привнес в специальную военную операцию главнокомандующий Сергей Суровикин. Первым и