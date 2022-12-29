Соединённые Штаты Америки могут расширить номенклатуру поставляемого на Украину вооружения. Вероятно, что в распоряжение ВСУ Пентагон передаст боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на “людей, знакомых с ситуацией”, – передаёт РИА “Новости”.

По мнению источников западного информагентства, БМП вполне могут войти в новый пакет военной помощи почти на 2 миллиарда долларов. Его анонсировали в декабре во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, окончательного решения на этот счёт не принято, а кроме того, неясно как скоро после передачи (если таковая произойдёт) будет использоваться новая техника – отмечает Bloomberg.

БМП Bradley выпускается в различных модификациях с 80-х годов прошлого столетия.

Западные страны, в том числе США, усилили поставку вооружений на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе.