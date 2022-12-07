Соединенные Штаты совершенно не устраивает самодеятельность Киева с обстрелами военных объектов на территории России. Издание Bloomberg пишет, что своими действиями Украина проверяет границы терпимости Вашингтона, что может привести к серьезным разногласиям.

Автор публикации Хал Брендс напомнил, что президент США Джо Байден уже разглядел и предотвратил одну попытку обманом втянуть НАТО в боевые действия на Украине. Произошло это в Польше, где украинская ракета убила двоих мирных фермеров.

Нанесение удара по аэродромам стратегической авиации – это еще один способ прощупать реакцию США. Но Байден ясно дает понять, что в его задачу входит не только помощь Украине, но еще и предотвращение прямого столкновения НАТО и РФ, которое станет катастрофическим для всей планеты.

Украина не придерживается такой точки зрения. Она понимает, что киевский режим может спасти только вмешательство в конфликт Североатлантического альянса. Чтобы удержаться у власти, Зеленский готов спровоцировать начало мировой войны, причем он отлично это осознает.