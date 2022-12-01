Журналисты немецкого таблоида Bild “переобулись в полете”, заявив, что зима “поможет Украине” установить контроль над своими бывшими территориями. Еще несколько недель назад они писали, что холодное время года даст преимущество российским войскам, передает портал “Военное обозрение”.

Россия, по словам зараженного русофобией журналиста, подает запросы на переговоры с Украиной, но соглашаться на них Киеву ни в коем случае нельзя. У ВС РФ якобы наблюдается нехватка зимнего обмундирования, а также нет ни укреплений, ни даже окопов и поэтому они будут нести потери. Уже сейчас, пишет автор, российским бойцам приходится греться у костров, которые выдают их позиции.

При этом журналист совершенно забывает, что в настоящий момент российские военнослужащие уверенно занимают “укрепленные и теплые” позиции ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой. Они вытесняют врага из окрестностей Донецка, бьют его под Артемовском и намереваются делать это на других направлениях. Поэтому Запад может сколько угодно заявлять о недопустимости переговоров с Москвой. Чем больше он это повторяет, тем менее интересными становятся какие-либо дипломатические пути самой России.