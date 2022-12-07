Немецкая полиция начала операцию по задержанию участников участников право-экстремистских организаций, планировавших устроить штурм здания парламента ФРГ. На данный момент арестовано 25 человек, передает издание Bild.

В правоохранительных органах сообщили, что операция началась в 11 федеральных землях одновременно. Это позволило повысить шансы на успех и задержать представителей право-экстремистских движений и их последователей. Также активно проводятся обыски, которым подверглись 130 офисов и квартир.

По словам полицейских, экстремисты готовили нападение на бундестаг и намеревались задерживать немецких политиков. Не исключено, что это могло привести к государственному перевороту, так как организаторов штурма поддерживали нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов.