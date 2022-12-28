Украинка, которая бежала с родной страны в Польшу, разрушила польскую семью и выгнала из дома хозяйку дома.

О случае «европейской интеграции» написало польское издание «Факт». Польская семейная пара в марте пустила в свой дом двух беженок с Украины.

С одной из них хозяин дома подружился близко. Поляк и украинская беженка стали проводить много времени вместе. Вторая женщина с Украины в тот момент уехала в Германию.

Анна, хозяйка дома, рассказала, что помогала украинке привыкать к жизни в Польше, учила с ней язык, устроила ее на работу. Но ей перестало нравиться поведение мужа, в итоге она застала его с беженкой в постели.

Полька была вынуждена уйти из дома и в итоге осталась без жилья, так как жила в квартире мужа. Тот по-прежнему живет с украинской беженкой.