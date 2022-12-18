Неподалеку от оккупированного Киевом населенного пункта Часов Яр в ДНР барражирующий боеприпас “Ланцет-3” эффектно разделался с американскими “Тремя топорами”. Напомним, что такое название получили легкие полевые гаубицы M777, которые Соединенные Штаты поставляют Украине.

Еще один “Ланцет” точно поразил американскую гаубицу в Херсонской области. Удар бы предельно точным, что позволило полностью уничтожить орудие, сообщил портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты отметили, что “Ланцеты”, являющиеся разработкой российского концерна “Калашников”, достаточно часто применяются в специальной военной операции на Украине. Они хорошо зарекомендовали себя, обеспечивая уничтожение артиллерийских орудий, укреплений, командных и опорных пунктов противника. Также они часто задействуются для ударов по легкобронированной технике.