В очередной пакет военной помощи для Украины будет включена одна батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявили в Белом доме в ходе брифинга для журналистов.

Кроме того, в администрации американского президента сообщили, что управление комплексами будет осуществляться исключительно украинскими военными, которые уже проходят обучение на авиабазе ВВС США в Германии. Американских специалистов на Украину отправлять никто не собирается.

Напомним, что ранее российские эксперты обратили внимание на стоимость зенитных ракет комплексов Patriot, составляющую 4 миллиона долларов. Все предоставленные Соединенными Штатами боезаряды Киев быстро израсходует на уничтожение дронов-камикадзе, цена на которые не превышает 50 тысяч долларов.