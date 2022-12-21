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В очередной пакет военной помощи для Украины будет включена одна батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявили в Белом доме в ходе брифинга для журналистов.

Кроме того, в администрации американского президента сообщили, что управление комплексами будет осуществляться исключительно украинскими военными, которые уже проходят обучение на авиабазе ВВС США в Германии. Американских специалистов на Украину отправлять никто не собирается.

Напомним, что ранее российские эксперты обратили внимание на стоимость зенитных ракет комплексов Patriot, составляющую 4 миллиона долларов. Все предоставленные Соединенными Штатами боезаряды Киев быстро израсходует на уничтожение дронов-камикадзе, цена на которые не превышает 50 тысяч долларов.

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