Киев сможет успешно провести операцию по возвращению Крыма. Такого мнения придерживаются в руководстве США. Об этом телеканалу NBC заявили чиновники в администрации Белого дома, имена которых не раскрываются, – сообщает “МК”.

Источники телеканала уточнили, что власти Соединённых Штатов считают, что военный потенциал Украины достаточно высок, чтобы “отвоевать” Крым. Тем не менее в сообщении телеканала отмечается, что идея начать боевые действия на полуострове по душе далеко не всем представителям Белого дом. Они предполагают, что начало военных действий в Крыму спровоцирует Россию применить ядерное оружие.

О планах по “возвращению Крыма” киевские власти заявляли неоднократно. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что соответствующая военная операция будет проведена в будущем году.

Крым вошёл в состав России в 2014 году. Тогда за “возвращение в родную гавань” проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова.