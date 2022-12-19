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Прибытие в Минск президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова спровоцировало панику у киевского режима. Украинские власти уже ожидают “вторжения” со стороны Белоруссии и заламывают руки в истерике.

Между тем, Путин и Лукашенко уже объявили, что главной темой переговоров будут социально-экономические вопросы, а не специальная военная операция на Украине.

О “нападении” на Украину из Беларуси Киев говорит уже несколько недель подряд. Также эту тему периодически поднимают западные страны. По мнению экспертов, нынешние заявления о том, что встреча лидеров двух государств приведет к “вторжению” призваны демонизировать, чтобы граждане Украины не слишком расслаблялись. Участие Минска в спецоперации по-прежнему остается под вопросом, передает “Московский комсомолец”.

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