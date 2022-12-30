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Губернатор Александр Беглов продолжает терять рейтинг из-за системных провалов в вопросах развития Петербурга. В итоговом исследовании за 2022 год он занял только 21 место.

Соответствующая публикация появилась на ресурсе центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Эксперты оценили деятельность глав российских регионов.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Петербурга Александр Беглов удостоился только 21 позиции.

Столь низкий показатель связан с многочисленными провалами в деятельности градоначальника Петербурга. Под его руководством Смольный не смог реализовать сразу две реформы – мусорную и транспортную. Он также не смог должным образом провести мобилизацию.

Все это существенно повлияло на рейтинг главы города. Неспособность решить ключевые проблемы Петербурга принесла чиновнику низкие позиции во многих исследованиях.

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