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В интервью BBC News западные эксперты поделились своим видением по поводу дальнейших событий в спецоперации ВС РФ на Украине. Все они сошлись во мнении, что СВО точно закончится в следующем году, передает Lenta.ru.

Так, израильский аналитик Дэвид Гендельман считает, что СВО будет проходить по такому же сценарию, который наблюдается сейчас. Российские ВС продолжат перемалывать подразделения ВСУ одно за другим, а украинская армия будет готовить все новый резерв и предпринимать очередные попытки прорыва.

Барбара Занчетта, представляющая департамент военных исследований в Королевском колледже Лондона, считает, что конфликт затянется до конца следующего года. Она отметила, что переговоров ждать не стоит. Не исключено, что СВО завершится также, как боевые действия США во Вьетнаме и Советского Союза в Афганистане. То есть, ВС РФ придется выводить войска.

Еще один британский эксперт Майк Кларк уверен, что многое будет зависеть от действий российских военных, которые попали на фронт после частичной мобилизации. Также он заметил, что обе стороны в настоящий момент не намерены останавливаться.

Польский аналитик Пионтковский выдал оптимистичный для Украины прогноз, весьма характерный для любого русофоба. Он заявил, что весной Киев «вернет территории», которые уже вошли в состав России, так как ВСУ помогает Запад.

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