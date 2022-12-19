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В то время, когда вероятность вооруженного противостояния в Арктике повышается чуть ли не с каждым днем, Соединенные Штаты и НАТО растрачивают ресурсы для защиты Украины, пишет канадское издание Baystreet.

В публикации, перевод который представлен порталом Ura.ru, они пояснили, что Североатлантическому альянсу нужно обратить пристальное внимание на Арктику, где противостояние с Россией вполне может быть гораздо опаснее, чем украинский конфликт. Ресурсы, которые сейчас выбрасываются на Украину, могли бы пригодиться в Северном регионе планеты.

От США, которые фактически руководят Альянсом, требуется разработать единую стратегию противодействия НАТО российским притязаниям на Арктику. Но они продолжают заниматься Украиной, отправляя в страну тонны оружия и боеприпасов. Тем самым опустошая склады и в Соединенных Штатах, и в других странах.

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