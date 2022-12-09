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РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой показан момент, как американская баскетболистка покидает российскую исправительную колонию. На кадрах видно, как американская гражданка Бриттни Грайнер стоит перед воротами со своими сумками в руках. Одна из сотрудниц российской колонии решила спросить американку, не планирует ли она еще раз вернуться на территорию Российской Федерации.

На видеозаписи видно, как Бриттни Грайнер только кивает в ответ и пытается жестикулировать руками, однако обе ее руки заняты сумками с вещами. На что сотрудница российской колонии отвечает ей одобрительно: «Молодец, приезжай». Далее на кадрах можно увидеть, как американская баскетболистка покидает пределы исправительного учреждения и следует к служебному микроавтобусу.

Напомним, что 8 декабря на территории аэропорта Абу-Даби был осуществлен обмен гражданки США Бриттни Грайнер на гражданина РФ Виктора Бута.

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