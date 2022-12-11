Российский король автоматов АК-47 сохраняет работоспособность даже в экстремальных ситуациях, а также способен пробивать броню вплоть до 5-го класса защиты. Именно поэтому разработанное еще в 1947 году оружие до сих пор пользуется невероятной популярностью во всем мире, рассказал китайский портал Baijiahao.

Авторы публикации напомнили, что автомат отлично проявил себя во влажных лесах Вьетнама, где американцы с удовольствием выбрасывали свои винтовки M-16, не способные стрелять из-за высокого уровня влажности, и меняли их на советские АК-47.

Эти автоматы способны переносить любые погодные условия, они остаются надежными и работоспособными даже после длительного пребывания в воде. Достаточно почистить и высушить оружие, чтобы оно продолжало стрелять, не допуская сбоев.