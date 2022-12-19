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Очередное доказательство того, что западная тяжёлая техника плохо подходит для передвижения по раскисшим украинским дорогам, публикует издание “Военное дело”.

В ролике, который разместило издание у себя на сайте, снятое военнослужащими украинской армии, видно, как австралийский бронетранспортер Bushmaster застрял в размокшем грунте. Вокруг техники при этом бродят унылые солдаты. Судя по всему, дорогой БТР можно считать потерянным. Когда и где была сделана видеозапись, не уточняется.

Ранее эксперты отмечали, что осенняя распутица повлияла на интенсивность боевых действий. Из-за того, что тяжёлая военная техника не может передвигаться по дорогам, крупномасштабных наступательных операций не проводит ни одна из сторон конфликта. Тем не менее ситуация может поменяться уже этой зимой. При этом, по мнению специалистов, преимущество в зимней кампании будет на стороне российских войск.

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