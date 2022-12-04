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Как сообщили РИА Новости, читатели немецкого издания Spiegel подвергли критике высказывание украинского президента Владимира Зеленского в адрес Российской Федерации. Отметим, что президент Украины назвал введенные Западом ценовые ограничения на российскую нефть «очень комфортными» для Кремля.

Многие из пользователей подчеркнули, что Зеленский уже слишком обнаглел. Он стремиться «задавить Россию» путем «банкротства» Европы. Так один из пользователей написал, что Зеленскому всего мало. Он подчеркнул, что лидерам ЕС стоит «приструнить его».

Другой комментатор подчеркнул, что он поражен неблагодарностью Зеленского. «Нравится ему это или нет, но европейцы зависимы от российского сырья». Еще один пользователь заявил, что на российскую нефть найдутся другие покупатели. А Запад должен понять, что не является самым главным во всем мире.

Напомним, что странами G7, Европейским Союзом и Австралией с 5 декабря будут введены ограниченные цены на нефть, поставляемую Российской Федерацией путем морских перевозок. Цена будет составлять максимум 60 долларов за баррель.

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