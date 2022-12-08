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В социальных сетях появилась скандальная информация о том, что Кристина Асмус не смотря на развод с Гариком Харламовым до сих пор живет вместе с ним и их обей дочерью под одной крышей. Кристина вместе с дочкой не съезжает из-за страха, который ей внушил бывший муж.

Кристина откровенно призналась в социальных сетях, что после развода Харламов не оставил ей с дочерью никакого имущества и денег. На ее слова, Гарик ответил, что полностью их обеспечивает. Актриса больше не стала развивать конфликт, но призналась, что все время после развода с шоуменом, она продолжает жить с ним в одном доме вместе с их общим ребенком. Она написала, что «угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался».

Также Асмус призвала Харламова не лгать, так как кроме коммунальных услуг он ничего для нее и дочери не оплачивает. И то, по словам Асмус, Гарик сам отказался разделить оплату услуг напополам.

Поклонники разделились на две стороны. Однако большинство из них отметили, что свои личные отношения, экс-паре все же стоило обсуждать лично, а не в социальных сетях у всех на виду.

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