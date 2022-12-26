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В американском научно издании Science была опубликована статья, согласно которой учеными из Венского университета был выращен в лабораторных условиях микроскопический живой организм, который, возможно, является прямым предком всех организмов, имеющих в своих клетках ядро. Речь в материале идет о таких живых организмах как Lokiarchaeum ossiferum (Асгардские археи).

В течение шести лет специалисты работали над тем, чтобы суметь вырастить данный вид организма. Образцы Lokiarchaeum ossiferum ученые собрали на побережье Пирана в Словении. Данный тип микроорганизмов относится к группе Асгардсиких архей, которые получили свое название в честь небесного города  богов Асгард в скандинавской мифологии.

По словам ученых, данные микроорганизмы представляют собой ближайших родственников эукариот – клетки ДНК которых помещены в ядре. Однако асгардцы не имеют ядер, но у них есть набор генов и белков, которые нужны для формирования ядра.

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