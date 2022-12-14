Следующими целями ВСУ после ударов по аэродромам стратегической авиации могут оказаться Москва и Подмосковье. Атаки на Энгельс и Рязань показали, что в настоящий момент “возможно абсолютно все”, рассказал изданию “Царьград” военный эксперт Александр Артамонов.

Он напомнил, что удары по аэродромам наносились древними советскими беспилотниками “Стриж”, которые прошли модернизацию. Если Киев сумел усовершенствовать много лет хранившийся на складах металлолом, он вполне может наладить производство новых БПЛА большой дальности.

Напомним, что ранее о возможностях ВСУ говорил и генерал Гурулев. Он отмечал, что Киев задействует ракеты с дальностью 145 километров, которые США скорее всего передали Украине тайно. Поэтому не исключено, что Вашингтон отправляет своим “партнерам” и другие дальнобойные боеприпасы.

По мнению Артамонова, Запад сам подстрекает ВСУ для ударов по российской территории. Но для РФ это не является неожиданностью, так как подобные атаки предсказывались аналитикам еще пару месяцев назад.