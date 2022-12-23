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В ходе специальной военной операции российские ВС задействовали арктические зенитно-ракетные комплексы “Тор-М2ДТ” для предотвращения угроз с воздуха. Эти ЗРК обладают повышенной проходимостью, что позволяет успешно применять их в условиях распутицы и при любой погоде, сообщил портал “Военное обозрение”.

Эту самую проходимость обеспечивает передвижная установка “Витязь” на базе двузвенного гусеничного транспортера, которая может преодолевать водные преграды, а также отлично ведет себя на пересеченной местности, независимо от погодных условий.

Ракетный комплекс реагирует на появление воздушных целей чуть менее, чем за 5 секунд, а также может уничтожать их с расстояния до 16 километров на высоте до 10 км. Арктический камуфляж уже изменен на стандартный темно-зеленый, благодаря чему “Тор-М2ДТ” не так заметен издалека.

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