Украина вполне способна продолжать успешные боевые действия даже без военной помощи США, заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он высказался в том духе, что военно-промышленный комплекс страны «худо-бедно» работает, поэтому американскому вооружению найдется замена, передает издание «Московский комсомолец».

Арестович также напомнил, что Украина является крупнейшим государством Европы и ЕС продолжает оказывать ей поддержку. Поэтому без США Киев вполне способен обойтись.

При этом главный сказочник офиса украинского президента отметил, что никаких предпосылок для отказа Соединенных Штатов в поддержке Киева сейчас нет. Напротив, объемы помощи увеличиваются. По мнению Арестовича, если Вашингтон все же надумает «кинуть» Украину, то произойдет это точно после 2023 года.