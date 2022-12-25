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Украина вполне способна продолжать успешные боевые действия даже без военной помощи США, заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он высказался в том духе, что военно-промышленный комплекс страны «худо-бедно» работает, поэтому американскому вооружению найдется замена, передает издание «Московский комсомолец».

Арестович также напомнил, что Украина является крупнейшим государством Европы и ЕС продолжает оказывать ей поддержку. Поэтому без США Киев вполне способен обойтись.

При этом главный сказочник офиса украинского президента отметил, что никаких предпосылок для отказа Соединенных Штатов в поддержке Киева сейчас нет. Напротив, объемы помощи увеличиваются. По мнению Арестовича, если Вашингтон все же надумает «кинуть» Украину, то произойдет это точно после 2023 года.

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