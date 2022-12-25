ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина уже через полгода войдет в состав Североатлантического альянса, заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он отметил, что НАТО вполне мог принять страну в свои ряды и быстрее, но 6 месяцев – это тоже не так долго.

«В июле следующего года будет саммит в Вильнюсе. Как раз полгода — и вперед. Можно и быстрее, но полгода выглядит как наиболее разумная дата», – приводит заявление главного рупора украинской пропаганды портал Ura.ru.

При этом Арестович считает, что даже если его прогноз не оправдается как все предыдущие, Украине важно добиться как минимум статуса кандидата. Только в этом случае, по мнению советника, риски ядерного удара ВС РФ не будут угрожать Киеву.

Напомним, что Арестович регулярно озвучивает басни о «заканчивающихся» российских ракетах и прочие прогнозы. До сих пор не оправдался ни один из них.

Вам может понравиться

Стало известно имя победителя 23 сезона «Битвы экстрасенсов»

Прошел финальный выпуск популярного шоу «Битва экстрасенсов». Выиграли в 23 сезоне Ангелина Изосимова, Лина Джебисашвили и Влад Череватый. Зрители проекта смогли узнать много интересного из личной жизни финалистов. В заключительной

В Великобритании пьяные Санта-Клаусы на бронетранспортере заблокировали дорогу в деревню Ангаррак

На пути к деревне Ангаррак, которая хорошо известна в Великобритании образовалась огромная пробка. Спровоцировали ее военнослужащие на бронетранспортере, переодетые в костюмы Санта-Клаусов. Бойцы хотели отдать дань традиции и в канун

Пхеньян отрицает поставку вооружений в Россию

В Северной Корее назвали “оскорбительными” сообщения СМИ о том, что страна якобы поставляет оружие России. Соответствующее заявление сделал МИД КНДР – сообщают “Известия” со ссылкой на агентство Yonhap. Ранее власти