Украина уже через полгода войдет в состав Североатлантического альянса, заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он отметил, что НАТО вполне мог принять страну в свои ряды и быстрее, но 6 месяцев – это тоже не так долго.

«В июле следующего года будет саммит в Вильнюсе. Как раз полгода — и вперед. Можно и быстрее, но полгода выглядит как наиболее разумная дата», – приводит заявление главного рупора украинской пропаганды портал Ura.ru.

При этом Арестович считает, что даже если его прогноз не оправдается как все предыдущие, Украине важно добиться как минимум статуса кандидата. Только в этом случае, по мнению советника, риски ядерного удара ВС РФ не будут угрожать Киеву.

Напомним, что Арестович регулярно озвучивает басни о «заканчивающихся» российских ракетах и прочие прогнозы. До сих пор не оправдался ни один из них.