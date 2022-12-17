Первое, что должен сделать украинский военно-промышленный комплекс после завершения боевых действий на Украине – начать разрабатывать дальнобойные ракеты. Ситуацию, в которой у РФ имеются боезаряды с дальностью до 2000 километров, а у Киева таковых нет, повторять больше нельзя, заявил советник главы Офиса президента Зеленского Алексей Арестович.

Он отметил, что Запад вряд ли решиться отправить на Украину дальнобойные ракеты. НАТО не хочет вступать в прямое противостояние с Россией и делает все возможное, чтобы его избежать.

Именно поэтому Киев должен создать как минимум 10 пусковых установок с боезарядами, дальность которых составит примерно в 1500 километров. Это, по мнению Арестовича, “полностью изменит правила игры”.

Также советник главы ОП заявил, что Украина больше не должна повторять ошибок минувших 30 лет. Несмотря на то, что Запад оказывает помощь, она все же должна учиться самостоятельно защищаться и создавать необходимые для этого системы.