“Россияне давят, мы отражаем”. Так заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя ситуацию на фронте. Его слова приводит издание “МК”.

Арестович уточнил, что российская армия давит на позиции ВСУ по всем направлениям. Наиболее острая ситуация возникла на “Донецком фронте”. Советник Офиса Зеленского также добавил, что никаких наступательных действий в этой связи украинская армия сейчас не ведёт.

Арестович также сообщил, что у российских войск под Бахмутом якобы начались проблемы с боеприпасами. По мнению политика, на это указывает тот факт, что интенсивность артобстрелов снизилась. “В основном, работают танки и авиация и танки как артиллерия”, – сказал Арестович.

Ранее эксперты отмечали, что создавшаяся ситуация на линии боевого соприкосновения уже в скором времени может поменяться – как только завершиться распутица российская армия может перейти в широкомасштабное наступление.