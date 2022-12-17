Уничтожить мощные укрепрайоны ВСУ под Донецком и тем самым быстро прекратить обстрелы столицы ДНР не так просто, как может показаться, рассказал порталу “Царьград” советник главы республики Ростислав Антонов.

Он пояснил, что ВСУ на протяжении почти 9 лет выстраивали мощные позиции, укрепленные железобетонными блоками, а также фортификационные сооружения из того же бетона. Уничтожать все это очень сложно, поэтому приходится в буквальном смысле расковыривать укрепрайоны по частям. Именно это не дает возможности покончить с обстрелами Донецка.

Кроме того, Киев создал крупную сеть подземных коммуникаций, где техника и вооружение сейчас пережидает атаки российской артиллерии. После этого она появляется вновь и продолжает стрелять, сообщил Антонов.