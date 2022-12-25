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В рамках программы «Бог войны», презентованной 24 декабря, в российские ВС вскоре начнутся поставки модифицированных снарядов «Краснополь» воздушного базирования. Переделкой высокоточного боеприпаса занималось конструкторское бюро КБП.

Глава КБ Семен Погорецкий рассказал, что инженерам удалось разработать достаточно эффективный и при этом очень простой высокоточный снаряд, который может применяться не только на самолетах, но даже на беспилотных аппаратах «Иноходец», «Охотник» и прочих. Он практически не отличается от боеприпаса, используемого в наземных боевых системах, имеет тот же калибр 152 миллиметра.

Благодаря разработке КБ российские ВС фактически получают в свое распоряжение управляемые планерные бомбы, которые обладают длительным сроком хранения на складе без изменения свойств и характеристик, а также при необходимости могут задействоваться в наземных артиллерийских и минометных установках.

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