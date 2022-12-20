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Помощь иностранных наемников украинской армии оборачивается для последней серьезными потерями и играет злую шутку с боевиками ВСУ, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Он пояснил, что у военнослужащих армии Украины есть четкий приказ – беречь иностранцев, а также в случае их гибели любой ценой выносить тела “солдат удачи” с поля боя. Для киевского режима каждая потеря наемника, особенно из стран НАТО, является серьезной трагедией.

В ходе СВО неоднократно возникали ситуации, когда сразу несколько бойцов ВСУ бросались под пули только ради того, чтобы вынести из-под огня тело погибшего наемника из Польши. Из-за такого совершенно неоправданного риска потери украинской армии увеличиваются.

При этом пользы от иностранных боевиков Киеву нет никакой. На одном из самых горячих сейчас участков Кременная – Сватово все боевые операции планируются инструкторами НАТО, которые прибыли на Украину под видом наемников. Но все наступления, организуемые по их планам, разбиваются о российские оборонительные порядки. Поэтому присутствие “серых гусей” никак не влияет на ход СВО и не помогает Украине.

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