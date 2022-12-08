Большая наступательная операция российской армии в зоне СВО может начаться со стороны Белгородской области в ближайшее время. Такой прогноз дал военный аналитик Михаил Онуфриенко – сообщает телеканал “360”.

По мнению эксперта, целью наступления российских войск может стать Купинск. Это заставит ВСУ оставить часть территории без боя. В противном случае подразделения украинской армии могут попасть в окружение, полагает аналитик. При этом Онуфриенко отметил, что такую операцию нельзя назвать общефронтовой. Впрочем, не исключено, что Генштаб ВС РФ готовит и более масштабное наступление, добавил специалист.

Онуфриенко также указал: в последнее время ВСУ хоть и пытаются прорвать оборону на некоторых участках линии боевого соприкосновения, однако добиться какого-либо значимого успеха у украинской армии не получается.

Ранее военные эксперты прогнозировали, что крупные наступательные операции, что со стороны России, что со стороны Украины могут начаться зимой, когда на дорогах не будет распутицы, мешающей передвижению тяжёлой техники.