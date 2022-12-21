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В случае военного столкновения России с НАТО, США могут быть уничтожены всего за 40-50 минут. Такое мнение высказал в интервью “Пятому каналу” руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт уточнил, что всё дело в мощном ядерном потенциале России – на сегодня он является самым крупным в мире. Михайлов заверил, что при возникновении прямой угрозы со стороны Североатлантического военного блока Россия применит все средства поражения. Их, в частности хватит, чтобы за короткий срок сделать из США “выжженное поле”.  Носители ядерных зарядов постоянно находятся на боевом дежурстве – российские ракетчики отреагируют на приказ атаковать моментально, отметил специалист.

Раннее член Конгресса США Адам Кинзингер говорил, что НАТО нужно будет всего три дня чтобы начать и выиграть войну с Россией. Заявления эксперта Михайлова стало комментарием на словам американского политика.

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